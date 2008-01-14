МВС хоче приєднати прикордонну і міграційну служби

Народним депутатом України Геннадієм МОСКАЛЕМ спільно з МВС України підготовлено пакет законопроектів, спрямованих на протидію корупції в державі та реформування системи органів внутрішніх справ.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в МВС.

За словами Г.МОСКАЛЯ, одним із законопроектів (”Про органи внутрішніх справ України”) передбачається створити в нашій державі систему внутрішніх справ європейського зразка.

Так, зокрема, планується в разі ухвалення парламентом цього закону покласти на МВС функції забезпечення правопорядку, громадської безпеки, цивільного захисту населення, охорону державного кордону та контролю за окремими сферами соціальної організації суспільства.

Як зазначив Г.МОСКАЛЬ, з цією метою пропонується включити до органів внутрішніх справ Державну прикордонну службу України, службу пожежної безпеки і порятунку, Держслужбу з питань міграції, Антикорупційне бюро України та державну прикордонну міліцію (її співробітники працюватимуть у пунктах пропуску на кордоні), які також пропонується утворити найближчим часом. Також до МВС увійде національна міліція та служба досудового слідства, з тими функціями, які вони виконують зараз.

Коментуючи пропозиції, викладені в законопроекті, Г.МОСКАЛЬ зауважив, що на сьогодні вищевказані підрозділи є розрізненими, а тому ефект для держави від їхньої діяльності - мінімальний. Втім, у разі їх об’єднання в єдину систему, коефіцієнт корисної дії зросте в кілька разів.

Водночас Г.МОСКАЛЬ поінформував, що розроблений законопроект ”Про національну міліцію” визначає правовий статус підрозділів МВС, головними завданнями яких є забезпечення охорони громадського порядку, виявлення, припинення, попередження і розкриття злочинів та адміністративних порушень.

За словами Г.МОСКАЛЯ, національна міліція складатиметься з тих же підрозділів, що є в системі МВС України.

Іншим законопроектом, який стосується боротьби з корупцією, передбачається значне (до 20 категорій) розширення кола суб’єктів корупційних правопорушень.

Водночас, говорячи про долю прийняття парламентом зазначених законопроектів, Г.МОСКАЛЬ не виключив, що вони можуть бути не зовсім однозначно сприйняті українськими парламентаріями. Але саме це, на його переконання, зможе довести суспільству, хто насправді хоче покласти край корупції та злочинності в державі, а хто - про це лише говорить.