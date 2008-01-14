В Україні створять Фонд безпеки журналістів

Наприкінці лютого в Україні буде створено Фонд безпеки журналістів, який допомагатиме українським ЗМІ проводити незалежні розслідування резонансних справ, виїжджати в гарячі точки, та буде вирішувати різні питання, пов’язані з гарантуванням безпеки журналістів. Фонд діятиме при Незалежній медіа-профспілці України (НМПУ).

Як повідомили УНІАН в НМПУ, яка є ініціатором створення фонду, зараз спеціальна робоча група працює над розробкою загальних правил функціонування організації, механізмів надання допомоги, та принципів фінансової діяльності фонду. До складу робочої групи ввійшли журналісти з різних регіонів України (Києва, Донецька, Львова, Полтави, Луганська, Сімферополя, Тернополя).

В НМПУ також зазначили, що фонд створюється за підтримки Міжнародної федерації журналістів та медіа-профспілки Швеції.

За словами керівника ініціативної робочої групи Оксани РОМАНЮК, фонд буде створено на основі досвіду функціонування подібних фондів безпеки при Міжнародній федерації журналістів, Шведській медіа-профспілці та інших міжнародних організацій.

Голова Незалежної медіа-профспілки Сергій ГУЗЬ не виключає, що до фінансування Фонду залучатимуть політиків та бізнесменів. «Це і є складним питанням створення такого фонду в Україні. Щоб з одного боку він міг залучати кошти з різних джерел, а з іншого був абсолютно незалежною організацією», - зазначив С.ГУЗЬ.

За його словами, вже в лютому документи зі створення Фонду безпеки журналісті будуть подані на реєстрацію, а повноцінно він запрацює наприкінці року. Першим внеском до фонду стануть кошти від продажу посібника “Заручники інформації. Посібник з безпеки для українських журналістів”, який розробили українські журналісти за підтримки міжнародних журналістських організацій.