Москаль покритикував правозахисників

Народний депутат від блоку ”Наша Україна - Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ вітає намагання українських правозахисних організацій стати на захист затриманого в Україні через оголошення у розшук в Росії члена Націонал-більшовицької партії РФ Михайла ГАНГАНА, але закликає їх також не забувати про захист інтересів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ”Народної самооборони”, Г.МОСКАЛЬ сказав: “Я як громадянин України щиро вітаю ентузіазм журналістів, правозахисних організацій та окремих націонал-патріотів, які прагнуть довести свою позицію по відношенню до затриманого росіянина, члена Націонал-більшовицької партії Михайла ГАНГАНА. В той же час я би хотів, щоб усі ці люди дотримувались позиції “закон один для всіх”.

Він зауважив, що ”хотів би, щоб наші правозахисні організації, які стали на захист ГАНГАНА, домоглися осудження групи з Євразійського союзу молоді, які торік приїхали з території Росії і поглумилися над державними символами України на Говерлі. Тоді дії цих правозахисників були б зрозумілі, адекватні і послідовні. Адже має бути один закон і для Михайла ГАНГАНА, і для тих, хто скоїв злочини по відношенню до державності України”, - наголосив Г.МОСКАЛЬ.

Він висловив сподівання, що його заклики ”дійсно допоможуть розвернути широку кампанію про притягнення цих осіб до відповідальності”.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2007 р. М.ГАНГАНА затримали працівники УБОЗ Управління МВС у Вінницькій області, оскільки він був оголошений РФ у міжнародний розшук через канали Інтерполу. 2 січня 2008 р. Замостянський райсуд Вінниці дав згоду на тимчасовий арешт М.ГАНГАНА строком на 40 діб.

11 січня Апеляційний суд Вінницької області звільнив М.ГАНГАНА з-під варти.

М.ГАНГАН звернувся до Вінницької правозахисної групи з проханням надати йому правову допомогу для отримання статусу біженця.