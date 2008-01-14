Туреччина готова ввести безвізовий режим з Україною

Посол Туреччини в Україні Ердоган ІШДЖАН заявив про готовність турецької сторони ввести спрощену процедуру отримання віз українцями, а надалі відмінити візи для громадян України.

В інтерв`ю газеті «Бизнес» Е.ІШДЖАН зазначив, що турецька сторона готова відмінити візи для українців, але розуміє, що Україні для ухвалення такого рішення потрібно більше часу.

Посол нагадав, що в жовтні 2007 року сторони вже почали переговори про укладення відповідної угоди, яка передбачає спрощення отримання віз до України турками. «Ми пропонуємо укласти договір, що припускає полегшену процедуру отримання візи турецькими громадянами, особливо тими, хто планує інвестувати в економіку України», - сказав посол.

За словами Е.ІШДЖАНА, в даний час відповідні українські органи вивчають проект угоди. «По суті, те, чого ми хочемо від України, це те саме, чого Україна хоче від Європейського Союзу», - сказав він.

Посол зазначив, що географічне положення і перспективи співпраці двох країн вимагають, щоб у майбутньому між ними було встановлено безвізовий режим.

Як повідомлялося, раніше заступник голови комітету німецького Бундестагу з міжнародних питань, соціал-демократ Ганс-Ульріх КЛОЗЕ заявив про можливість введення в майбутньому безвізового режиму між ЄС, Україною і Туреччиною.