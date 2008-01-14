КС визнав конституційними окремі норми закону про третейські суди
Рішення оприлюднено сьогодні
Конституційний Суд України визнав такими, що відповідають Конституції України положення Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року №1701-IV.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суду сьогодні оприлюднив голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК.
Згідно з рішенням, відповідає Конституції абзац сьомий статті 2, статті 7 (щодо завдання третейських судів захищати порушені чи оспорювані права або охоронювані законом інтереси сторін спору); абзац 11 статті 2, пункт 9 статті 4, частини 1, 2, 3, 4 статті 58 (щодо третейського самоврядування).
Також Конституційний Суд вирішив припинити конституційне провадження у справі в частині перевірки конституційності положень частин 5, 6 статті 58, статті 58 закону «Про третейські суди» на підставі п. 2 ст. 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» через невідповідальність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, і законам України про Конституційний Суд.