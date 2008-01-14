КС визнав конституційними окремі норми закону про третейські суди

Конституційний Суд України визнав такими, що відповідають Конституції України положення Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року №1701-IV.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суду сьогодні оприлюднив голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК.

Згідно з рішенням, відповідає Конституції абзац сьомий статті 2, статті 7 (щодо завдання третейських судів захищати порушені чи оспорювані права або охоронювані законом інтереси сторін спору); абзац 11 статті 2, пункт 9 статті 4, частини 1, 2, 3, 4 статті 58 (щодо третейського самоврядування).

Також Конституційний Суд вирішив припинити конституційне провадження у справі в частині перевірки конституційності положень частин 5, 6 статті 58, статті 58 закону «Про третейські суди» на підставі п. 2 ст. 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» через невідповідальність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, і законам України про Конституційний Суд.