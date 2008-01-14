Обвинуваченим у справі Гонгадзе пред’явили додаткове звинувачення

Обвинуваченим у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Миколі ПРОТАСОВУ, Валерію КОСТЕНКУ та Олександру ПОПОВИЧУ пред’явлено додаткове обвинувачення у завданні істотної шкоди іміджу держави та правоохороних органів.

Про це УНІАН повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, відповідне клопотання представників прокуратури сьогодні задовольнила на черговому засіданні колегія суддів Апеляційного суду Києва.

Як зазначила В.ТЕЛИЧЕНКО, формуючи зміну обвинувачення, представники прокуратури користувалися ч. 1 ст. 166 Кримінального кодексу України редакції 1960 року (перевищення влади чи посадових повноважень, що завдало істотної шкоди державі чи громадським інтересам).

При цьому адвокат пояснила, що обгрунтування нового обвинувачення полягало у тому, що діями підсудних «була завдана шкода іміджу правоохоронних органів (України) та державі в цілому).

Водночас, В.ТЕЛИЧЕНКО поінформувала, що наступне судове засідання у справі має відбутися 24 січня о 10.30.

Таку перерву вона пояснила тим, що підсудні та їхні адвокати мають ознайомитися з новим обвинуваченням, а також судова інстанція повинна поінформувати мати Г.Гонгадзе Лесю ГОНГАДЗЕ про зміни, які відбулися під час судового процесу.

Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – В.КОСТЕНКА, М.ПРОТАСОВА та О.ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.