Митці пропонують обов’язкове викладання українознавства у школах

Українські митці пропонують Міністерству освіти і науки України поновити у шкільній програмі обов’язкове викладання українознавства, що, на їх переконання, дасть цілісне знання історії та звичаїв українського народу, подвигу представників української еліти, що в різні часи боролася за незалежність України.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН, яка була присвячена підсумках всеукраїнської науково-практичної конференції «Вплив мистецтва на процес формування світогляду молоді», заявила народна артистка України, артистка Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, Галина ЯБЛОНСЬКА.

Вона також зазначила, що учасники науково-практичної конференції ухвалили рішення створити «Українську національну асоціацію», яка об’єднуватиме митців та освітян, письменників та науковців, усіх, кому не байдужа ідея збереження генофонду українського народу для активної участі в розробці цілісної концепції формування державотворчого світогляду.

У цій концепції, каже Г.ЯБЛОНСЬКА, поруч з іншими впливами, буде визнано потужним чинником цього процесу «високе, одухотворене мистецтво, з його широким спектром різноманітних засобів виховного впливу».

На прес-конференції також зазначалося, що «Українська національна асоціація» ініціюватиме у Верховній Раді України розробити та прийняти закон України про авторські права, зокрема про дитячі авторські права, про меценатство, про охорону культурної спадщини та про відродження українських кіностудій. Відповідно, передбачити в цих законах механізми їх повної реалізації та відповідальності за їхнє виконання.