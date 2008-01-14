Доповідачі ПАРЄ поговорили про свободу українських ЗМІ

У Секретаріаті глави держави відбулася зустріч представників Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України з доповідачами Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ханне СЕВЕРІНСЕН і Ренате ВОЛЬВЕНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, учасники засідання обговорили розвиток медійної сфери, стан свободи ЗМІ, впровадження Плану дій щодо виконання Україною своїх зобов’язань перед РЄ. Особливу увагу промовці приділили темам впровадження в Україні суспільного мовлення, прозорості дій влади та доступу преси до інформації.

Голова Національної комісії Тарас ПЕТРІВ підкреслив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово наголошував на важливості реформування медійного сектору і впровадження європейських стандартів роботи ЗМІ. Він також відзначив, що нині політичні сили та ключові гравці медіа-ринку мають спільне бачення перспектив Суспільного мовлення і працюють над виробленням конкретних механізмів реалізації проекту, який би ефективно покращив рівень якості інформації. «Запровадження Суспільного мовлення в Україні – це не тільки питання європейських цінностей, але й соціально відповідальної журналістики», – зазначив Т.ПЕТРІВ.

Зі свого боку, Х.СЕВЕРІНСЕН наголосила, що ініціатива щодо реформування української інформаційної системи є дуже важливою, водночас для її ефективного впровадження необхідна спільна робота всіх гілок влади.

На засіданні також йшлося про загрозу економічного тиску на ЗМІ, який може негативно впливати на утвердження свободи слова і перспективи інформаційної галузі в Україні.