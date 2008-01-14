Прес-конференція на тему: ”Матері двох засуджених із Шостки планують самоспалення під стінами Генпрокуратури”

15 січня - 11-00 - Прес-конференція на тему: "Матері двох засуджених із Шостки планують самоспалення під стінами Генпрокуратури". Учасники: мати ув`язненого Надія Сапон, мати звинуваченого Єфросинія Воскобойник, директор ТРК "Акцент" Ірина Коваленко, засновник дитячо-спортивної організації "Шкід" Олександр Кривуля, журналіст Андрій Шульга (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16). Телефони: (097) 9316869, (099)3342110.

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