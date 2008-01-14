Міжнародна конференція «Європейський демократичний доробок та розвиток виборчого законодавства України»

16 січня - 14-00- Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська комісія), Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Інститут виборчого права та Офіс РЄ в Україні проведуть дводенну міжнародну конференцію «Європейський демократичний доробок та розвиток виборчого законодавства України». О 14-00 відбудеться брифінг для представників ЗМІ. В програмі: пленарні засідання та круглі столи на тему: «Пошук оптимальних виборчих систем для різних видів виборів у перспективі розробки Виборчого кодексу», «Запровадження Державного реєстру виборців як дієвої основи ефективної системи обліку виборців». Учасники конференції: доповідачі по Україні Моніторингового комітету ПАРЄ Х.Северінсен та Р.Вольвенд, голова ЄК за демократію через право (Венеціанської комісії) Я.Гельґесен. Запрошені Голова ВРУ А.Яценюк, г ЦВК В.Шаповал, заст..голови Секретаріату Президента України М.Ставнійчук, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення В.Шевченко та ін. (готель «Хаятт Рідженсі Київ», вул..А.Тарасової, 5). Початок реєстрації учасників та представників ЗМІ о 14-00. Потрібна акредитація. Телефони: 463-65-93, 8-066-355-35-88, Е-mail: еlі_огg@икr.net до 14-00 15 січня.