17-19 квітня 2008 року на базі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франкапройде VII Міжнародна студентська наукова конференція “Правова система, громадянське суспільство та держава”.

Учасниками конференції можуть бути студенти старших курсів, починаючи з 3-го.

Основні напрямки роботи конференції:

1.Філософія прав людини, права та держави;

2.Загальна теорія прав людини, права та держави;

3.Конституційне право і конституційний процес;

4.Цивільне право та процес;

5. Господарське право та господарський процес;

5.Трудове право та право соціального забезпечення;

6.Адміністративне та фінансове право;

7.Екологічне, земельне та аграрне право;

8.Кримінальне право та кримінологія;

9.Кримінальний процес та криміналістика;

10.Історія держави і права;

11.Європейське право і національні правові системи;

13. Англомовна секція з правознавства.

Робочі мови конференції:

· українська;

· російська;

· англійська;

· польська.

Для участі у конференції необхідно до

1 березня 2008 року надіслати одночасно:

· заявку;

· тези доповіді;

· засвідчену рекомендацію наукового керівника (перескановану, в електронному варіанті)

на електронну адресу:

SNT.lawschool@gmail.com