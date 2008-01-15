Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує створити близько 10 громадських рад з усіх напрямків діяльності уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час громадських слухань Програми діяльності уряду.

«Відразу після прийняття програми ми в уряді сформуємо близько 10 спеціалізованих рад з усіх напрямків діяльності уряду, які тісно співробітничатимуть з громадськістю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що уряд зацікавлений у продовженні і розвитку контактів з громадськістю. «Це не тому, що ми хочемо комусь зробити комплімент, ми зацікавлені в тому, щоб уряд, нова демократична влада, борони Боже, знову не стали якимось нехай навіть сегментарним розчаруванням, щоб цього разу у нас з вами все вдалося», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.