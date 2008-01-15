У складі Мін`юсту створять антикорупційний орган?

Міністерство юстиції України ініціює утворення в своєму складі антикорупційного органу з некримінальною функцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні в Києві на засіданні круглого столу з підготовки пропозиції щодо утворення антикорупційного органу в Україні.

За його словами, антикорупційне бюро України, про необхідність створення якого сьогодні активно йдеться, має зосередитись на запровадженні антикорупційних заходів кримінального характеру. Втім, на переконання М.ОНІЩУКА, проблему корупції в Україні неможливо виправити лише через кримінальні переслідування, а тому «необхідно, щоб держава сформувала цілісну політику”. І для цього, вважає міністр, “необхідно сформувати окремий орган в державі, який би взяв на себе цю функцію». За словами М.ОНІЩУКА, такий орган має проводити антикорупційний аналіз, надавати рекомендації органам державної влади для запобігання корупційним проявам, надавав би державну підтримку об’єднанням громадян, які займаються протидією корупції, розробив би антикорупційні акти та став би координатором дій державних органів, які здійснюють боротьбу з корупцією.

Міністр юстиції також нагадав, що Україна серед 180-ти країн світу посідає «почесне» 118-те місце за індексом сприйняття корупції, а тому державні органи повинні боротися не лише з наслідками корупційних проявів, але й, насамперед, з їх причинами, оскільки «корупція, з моєї точки зору, вже набуває рис загрози національній безпеці».

М.ОНІЩУК також поінформував, що Міністерство юстиції виступило з ініціативою запровадити антикорупційну експертизу проектів нормативних актів на предмет наявності в них певних передумов, які можуть у подальшому допустити виникнення корупційних проявів.

Крім того, міністр юстиції представив свого нового заступника Андрія БОГДАНА, до функцій якого, зокрема, буде входити опікування питаннями антикорупційного характеру.

У свою чергу А.БОГДАН у своєму виступі зосередив увагу присутніх на тому факті, що держава має розробити чіткий план дій протидії корупції на довготривалий термін - щонайменш на 5 років.