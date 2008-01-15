ПАРЄ перейшла до «оптимістичних прогнозів» щодо України

Співдоповідач Комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи з питань дотримання обов’язків та зобов`язань державами-членами Ради Європи Ханне СЕВЕРИНСЕН заявляє про “оптимістичні прогнози» у питанні моніторингу України з боку ПАРЄ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це йшлося сьогодні під час зустрічі голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА зі співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД та Х.СЕВЕРИНСЕН.

Зокрема, як зазначила Х.СЕВЕРИНСЕН, наразі моніторинг з боку ПАРЄ «полягає у законодавчих ініціативах, і тепер йдеться про оптимістичні прогнози».

У свою чергу А.ЯЦЕНЮК високо оцінив рівень співпраці України з Радою Європи та її Парламентської Асамблеєю. «В Україні відбувається неймовірний прогрес демократичних перетворень у відповідності до високих стандартів Ради Європи», - заявив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, підтвердженням цього стали позачергові вибори до Верховної Ради України, і, зокрема, наразі встановлені «державні конструктивні відносини» між інститутом Президента України, урядом та парламентом.

Разом з тим, голова ВР України наголосив на необхідності продовжити реформування правоохоронної сфери, зокрема, судової та прокурорської систем, відповідно до демократичних стандартів.

Під час зустрічі співрозмовники, серед іншого, обговорили питання щодо конституційної реформи в Україні. А.ЯЦЕНЮК висловив переконання у конструктивній співпраці всіх гілок влади у її впровадженні. При цьому голова Верховної Ради повідомив, що для опрацювання відповідних пропозицій Указом Президента України створена Національна конституційна рада. Водночас А.ЯЦЕНЮК наголосив, що внесення змін до Основного закону є «складним процесом» і довгостроковою перспективою для України.

Також було обговорено питання щодо реформування виборчого законодавства в Україні. Зокрема, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що серед пріоритетів Верховної Ради України - внесення змін до законодавства про вибори, спрямованих на забезпечення максимальної прозорості виборчого процесу на всіх етапах. На думку голови Верховної Ради, цьому може сприяти запровадження відкритих списків кандидатів у народні депутати України.

Під час зустрічі Сторони також торкнулися питання виконання в України рішень Європейського Суду з прав людини. Голова Верховної Ради України підкреслив, що питання ратифікації інструментів Ради Європи посідає «ключову позицію у парламенті».