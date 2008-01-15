У парламенті пройдуть слухання про трудові права громадян

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про парламентські слухання на тему: «Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього документа проголосувало 402 із 446 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Також парламент вирішив провести парламентські слухання на тему: «Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян». За відповідну постанову проголосувало 398 із 447 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

У цих постановах не визначена точна дата проведення парламентських слухань.

Спікер Арсеній ЯЦЕНЮК доручив парламентським комітетам підготувати план проведення парламентських слухань на другу сесію ВР.