У парламенті пройдуть слухання про трудові права громадян
11:59, 15 січня 2008Права людини
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Постанову ухвалили сьогодні
Верховна Рада України ухвалила постанову «Про парламентські слухання на тему: «Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії».
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього документа проголосувало 402 із 446 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Також парламент вирішив провести парламентські слухання на тему: «Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян». За відповідну постанову проголосувало 398 із 447 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
У цих постановах не визначена точна дата проведення парламентських слухань.
Спікер Арсеній ЯЦЕНЮК доручив парламентським комітетам підготувати план проведення парламентських слухань на другу сесію ВР.
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