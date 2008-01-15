Україна готова ухвалити антикорупційні закони

Найближчим часом очікується ухвалення Верховною Радою низки антикорупційних законів, необхідних для набуття чинності для нашої держави Конвенції Організації Об’єднаних націй проти корупції - однієї з основних міжнародних угод, що регулює питання боротьби з корупцією.

Про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК в ході робочої зустрічі з колишнім комісаром Незалежної антикорупційної комісії (Гонконг), експертом Ради Європи Бертраном де СПЕВІЛЕМ, яка відбулася в українському Мін’юсті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідаючи на запитання експерта щодо можливих термінів приєднання України до Конвенції ООН проти корупції, український міністр повідомив, що Закон про ратифікацію Конвенції ухвалений парламентом України у жовтні 2006 року, але вступить в силу з дня набрання чинності низкою антикорупційних законів, зокрема щодо встановлення нових засад запобіганню та протидії корупції та відповідальності за корупційні правопорушення.

Крім того, повідомив міністр, після ухвалення згаданих законів для нашої держави також набудуть чинності Кримінальна Конвенція Ради Європи проти корупції та Додатковий протокол до неї.

М.ОНІЩУК поінформував європейського експерта, що необхідні закони вже пройшли перше читання в українському парламенті. Проте не були ухвалені у зв’язку з політичною кризою в державі.

У цьому контексті український міністр запевнив експерта Ради Європи в наявності в Україні політичної волі щодо широкомасштабної боротьби з корупцією. Зокрема, щодо вжиття необхідних законодавчих кроків та приєднання до міжнародних угод для подолання цього явища.