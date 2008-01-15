Комітет ВР з питань прав людини походатайствував за Шарова

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин запропонував Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ включити до складу Національної конституційної ради голову комітету Ігоря ШАРОВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

В листі до Президента зазначається, що «виконання завдань, які стоять перед Національною конституційною радою, значною мірою залежатиме від її персонального складу». На думку членів комітету, проект нової редакції Конституції України має закріпити євроінтеграційні наміри України, вдосконалити систему прав громадян та визначити повноваження парламенту, Президента та уряду України. В комітеті вважають, що «потребує вдосконалення та відповідності сучасному стану соціально-політичного життя України» розділ, який стосується прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.