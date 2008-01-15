РНБО розгляне Концепцію реформування кримінальної юстиції

Наприкінці лютого на засіданні Ради національної безпеки та оборони України буде представлено Концепцію реформування кримінальної юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомив заступник глави Секретаріату Ігор ПУКШИН.

«Для Президента цей рік буде визначальним для максимального концентрування зусиль на встановленні верховенства права в країні», - сказав І.ПУКШИН. За його словами, мова йде, крім внесення змін до Конституції, про проведення судової реформи, реформи Збройних Сил, правоохоронних органів, проведення антикорупційних заходів.

Водночас І.ПУКШИН висловив переконання, що реформування правоохоронних органів на сьогодні вкрай необхідне, але воно має проходити комплексно, поряд з проведенням судової реформи.

За словами І.ПУКШИНА, після того як РНБО затвердить Концепцію реформування кримінальної юстиції, цей документ буде внесено на розгляд до Верховної Ради. В тому числі, й законопроект щодо створення Національного антикорупційного бюро.

Говорячи про Концепцію реформування кримінальної юстиції, І.ПУКШИН зауважив, що, крім реформування кримінального законодавства, в ній передбачатиметься гуманізація покарання, тобто, за окремі види злочинів людина не обов’язково каратиметься позбавленням волі, а на неї накладатиметься адміністративне стягнення. Також Концепція передбачає розділення досудового слідства і підтримки обвинувачення, як є на сьогодні в європейських країнах.

На переконання І.ПУКШИНА, сьогодні правоохоронні органи «працюють на статистику», а не реально зацікавлені в об’єктивному розслідуванні справ. Тобто, продовжив він, нинішня правоохоронна система України працює у своїх власних інтересах, а не на людей. Саме тому центральним питанням в розробленій Концепції буде реформування процесуального законодавства. Наступним кроком стане створення інституцій, щоб забезпечуватимуть цей процес.

Крім того, обов’язок розслідування кримінальних справ покладатиметься на національну міліцію, розслідування фінансових злочинів - на фінансову поліцію, що має бути створена і підпорядкована міністру фінансів тощо.

Як повідомляв УНІАН, проект Концепції реформування кримінальної юстиції був прийнятий 10 грудня 2007 року на засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Експерти зазначали, що в разі затвердження Президентом України Концепція допоможе позбавитися рудиментів радянської системи, що до цього часу становлять основу кримінальної юстиції України.

Радник Президента з правових питань Микола ПОЛУДЬОННИЙ у коментарі УНІАН зазначив, що Концепція містить пропозиції щодо суттєвих змін кримінального процесу. За його словами, вони стосуються розширення функції прокурорського нагляду до рівня процесуального керівництва досудовим розслідуванням; запровадження інституту слідчого судді для повного судового контролю за діями і рішеннями органу досудового розслідування та державного обвинувача, що тягнуть за собою обмеження прав і свобод людини; забезпечення процесуальної рівноправності учасників провадження у справах про кримінальні правопорушення; надання судам виключного права визнавати доказами певні матеріали, зібрані у ході досудового розслідування; розширення сфери застосування відновних та примирних процедур; скасування інституту повернення кримінальної справи на додаткове розслідування, що дозволить забезпечити реалізацію принципу презумпції невинуватості.

*** Загалом в Україні щорічно притягуються до кримінальної відповідальності близько 200 тисяч осіб, близько чверті з них – майже 50 тисяч – отримує покарання у вигляді позбавлення волі. В установах позбавлення волі на сьогодні перебуває близько 160 тисяч осіб, з них більш як 1400 засуджені до довічного позбавлення волі.

За даними правозахисників, частка виправдувальних вироків у 2006 році становила 0,52% від загальної кількості ухвалених вироків в кримінальних справах.