Парламент ратифікував угоду між Україною та ЄС про реадмісію

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, ”за” проголосувало 226 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували у повному складі фракції КПУ та Блоку Литвина. Двоє народних депутатів із фракції Партії регіонів голосували «за», а решта не голосували.

Даною угодою запроваджується процедура ідентифікації та безпечного й організованого повернення осіб, які не виконують умов, передбачених для в’їзду і перебування на території України або однієї з держав – членів Європейського Союзу.

Крім того, угода передбачає полегшення транзитного перевезення таких осіб до країн їхнього походження.

Згідно з даною угодою, Україна і ЄС зобов’язуються приймати без зайвих формальностей власних громадян, які порушили режим перебування на території іншої договірної сторони, а також громадян третіх держав за умови пред’явлення доказів, передбачених цією угодою.

При цьому застосування положень щодо реадмісії громадян третіх країн та осіб без громадянства, з якими Україна не уклала двосторонні договори або домовленості щодо реадмісії, відтерміновується на 2 роки з дати набрання чинності даної угоди.

Як відомо, угода була підписана в Люксембурзі 18 червня 2007 року.