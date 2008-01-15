Генсек ООН відповість на дитячі питання

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун готовий відповісти на запитання дітей усього світу через нову сторінку ООН в Інтернеті «Задайте запитання Генеральному секретареві».

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, запитання збиратимуться з 14 січня по 31 березня. Вони мають стосуватися діяльності ООН, ролі Генсекретаря у вирішенні глобальних проблем сучасності чи інших питань порядку денного ООН.

На сторінку «Поставте запитання Генеральному секретареві” можна вийти через сайт «Шкільного кіберавтобуса» (http://www.un.org/russian/cyberschoolbus/ask_sg/index.asp) Департаменту суспільної інформації ООН.

Найцікавіші запитання і відповіді на них будуть опубліковані на Інтернет-сайті «Шкільний кіберавтобус».