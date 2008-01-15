ДАІшники більше не зможуть відбирати права у водіїв?

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН вважає, що працівники Державтоінспекції не мають права самостійно відбирати у водіїв права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента, відповідаючи на запитання журналістів щодо намірів Міністерства внутрішніх справ дозволити співробітникам ДАІ вилучати посвідчення у водіїв.

Коментуючи пропозиції щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зокрема, надання дозволу працівникам ДАІ до рішення суду позбавляти водіїв прав за грубі порушення, І.ПУКШИН сказав, що працівники ДАІ не мають права самостійно позбавляти водіїв посвідчень.

При цьому він додав, що після прийняття відповідних змін до законодавства таким правом будуть наділені лише суди.

Водночас І.ПУКШИН висловив сподівання, що МВС не видавало подібне внутрішнє розпорядження, а якщо видавало, то воно виходить “за межі закону”.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2007 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що найближчим часом буде видано окремий указ МВС, який до внесення змін до закону про посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху дозволятиме співробітникам ДАІ вилучати посвідчення у водіїв, що становлять серйозну загрозу на автодорогах.