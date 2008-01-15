Верховна Рада ратифікувала угоду про спрощення оформлення віз

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

Як передає кореспондент УНІАН, ”за” проголосувало 413 із 447 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Угодою визначаються категорії осіб, які отримуватимуть п’ятирічні багаторазові візи, а також категорії осіб, яким оформлюються однорічні багаторазові візи.

Угодою передбачається встановлення безоплатного порядку оформлення віз ряду категорій громадян України, зокрема, це батьки та діти громадян України, які мають дозвіл на перебування в державах-членах ЄС, учні, студенти, громадяни, які подорожують з гуманітарною метою, журналісти, професійні перевізники, члени екіпажів потягів, а також ряд інших осіб. Угодою встановлюється єдина фіксована ставка у розмірі 35 євро за опрацювання візових анкет.

Парламент також ухвалив постанову про забезпечення прав громадян України на свободу пересування. За ухвалення постанови проголосували 398 народних депутатів з 445 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачається, що Кабінет міністрів буде здійснювати постійний моніторинг виконання ратифікованих угод між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз та про реадмісію осіб.