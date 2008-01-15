У Ющенка незадоволені: Луценко створює монстра?

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН називає «боротьбою за повноваження» ініціативу Міністерства внутрішніх справ приєднати до відомства прикордонну та інші служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, коментуючи на прохання журналістів законопроекти щодо реформування МВС, які вчора озвучив народний депутат від НУ-НС, радник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ.

«Я вважаю, що це не реформування правоохоронних органів, це скоріше боротьба за повноваження. Можна створити один монстр, який керуватиме всім і вся… Треба змінювати процесуальне законодавство», - сказав І.ПУКШИН.

Водночас І.ПУКШИН нагадав, що ще рік тому народні депутати прийняли у першому читанні законопроекти Президента щодо реформування правоохоронних органів, і, на переконання І.ПУКШИНА, їх необхідно доопрацювати, вдосконалити і прийняти у другому читанні. «Я думаю, що внесення інших законів це скоріше крок назад, а не об’єднання позицій», - зазначив заступник глави Секретаріату Президента.

Разом з тим І.ПУКШИН висловив переконання в тому, що «всі ініціативи мають виходити від міністрів, а не чи від штатних чи позаштатних радників”.

Як повідомляв УНІАН, МВС підготувало законопроект щодо реформування системи органів внутрішніх справ, що передбачає створення в Україні системи внутрішніх справ європейського зразка.

Як зазначив Г.МОСКАЛЬ, з цією метою пропонується включити до органів внутрішніх справ Державну прикордонну службу України, службу пожежної безпеки і порятунку, Держслужбу з питань міграції, Антикорупційне бюро України та Державну прикордонну міліцію. Також до МВС увійде національна міліція та служба досудового слідства, з тими функціями, які вони виконують зараз.

Коментуючи пропозиції, викладені в законопроекті, Г.МОСКАЛЬ зауважив, що на сьогодні вищевказані підрозділи є розрізненими, а тому ефект для держави від їхньої діяльності - мінімальний. Втім, у разі їх об’єднання в єдину систему коефіцієнт корисної дії зросте в кілька разів.