Дві фракції визначилися з кандидатурами до Конституційної ради

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” визначила 6 кандидатур до складу Національної конституційної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції НУ-НС Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, фракція пропонуватиме, щоб до складу конституційної ради увійшли Роман ЗВАРИЧ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Микола КАТЕРИНЧУК, Володимир СТРЕТОВИЧ, Володимир МОЙСИК та Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Водночас депутат наголосив, що поки не знає квоту НУ-НС у складі Національної конституційної ради.

У свою чергу, член фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ зазначив, що фракція вже подала до Секретаріату Президента свої кандидатури до конституційної ради.

За його словами, це кандидатури Володимира ЛИТВИНА, Михайла СИРОТИ та Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН наголосила, що її політична сила поки що не подавала свої пропозиції щодо складу конституційної ради. За її словами, якщо фракція Партії регіонів братиме участь у роботі цієї ради, то до її складу увійдуть Юрій МІРОШНИЧЕНКО та Сергій ГОЛОВАТИЙ. При цьому вона зазначила, що фракція Партії регіонів ініціюватиме «паралельний конституційний процес».

Водночас, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО повідомив, що фракція БЮТ поки остаточно не визначилася зі своїми кандидатурами до складу конституційної ради. За його словами, завтра відбудеться засідання фракції БЮТ, де це питання буде остаточно вирішене.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом утворив Національну конституційну раду.

Згідно з документом, на Національну конституційну раду покладено підготовку концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та проекту нової редакції Конституції України.

Національну конституційну раду очолює Президент України.

Персональний склад Ради, згідно з указом, формується з урахуванням пропозицій політичних партій (виборчих блоків політичних партій), які мають депутатські фракції у Верховній Раді України, інших політичних партій, пропозицій Верховної Ради Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Національної академії наук України, всеукраїнських правозахисних громадських організацій і затверджується Президентом України.

Президент запропонував політичним силам, які мають депутатські фракції у Верховній Раді України, іншим політичним партіям, Верховній Раді АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Національній академії наук України, всеукраїнським правозахисним громадським організаціям внести до 15 січня 2008 року пропозиції щодо кандидатур до складу Національної конституційної ради.