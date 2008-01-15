Єврокомісія виділила 5 млн на допомогу жертвам заворушень у Кенії

Європейська комісія виділила 5,5 млн. євро на допомогу жертвам масових заворушень у Кенії, що сталися після президентських виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, згідно з рішенням Єврокомісії, кошти направлятимуться на допомогу уразливим групам населення, що постраждали внаслідок заворушень.

Зокрема, за ці гроші планується закупити для надання переміщеним особам та біженцям намети, чисту воду, медичні препарати, засоби гігієни та продукти харчування.

Як повідомляв УНІАН, після президентських виборів 27 грудня 2007 року в Кенії розпочалися масові заворушення, під час яких загинуло понад 700 осіб, ще близько чверті мільйона осіб були змушені залишити постійні місця проживання.

30 грудня виборча комісія Кенії оголосила переможцем на президентських виборах діючого главу держави Мваї КІБАКІ. За офіційними даними, він одержав на 231 тис. 728 голосів більше, ніж його опонент Рейла ОДІНГА. Проте опозиція не погодилася з результатами голосування.

Країна опинилася на межі громадянської війни, в різних районах країни відбувалися зіткнення між представниками племені Луо, які підтримують лідера опозиції Р.ОДІНГУ, і плем`ям Кікую, до якого належить президент М.КІБАКІ.