Зустріч Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи

15 січня о 18-00 відбудеться зустріч голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В.Шевченка, членів Нацради зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Х.Северінсен, Р.Вольвенд, О.Іві, А.Петерсеном. Перед проведенням зустрічі о 18.00 відбудеться спілкування з пресою. Потрібна акредитація. Телефон: 278-75-75.

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