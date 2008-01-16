”Не треба поспішати із судовою реформою”

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК переконаний, що Україні не варто поспішати з проведенням судової реформи до внесення змін в Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час зустрічі в Києві із співдоповідачем Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханною СЕВЕРИНСЕН.

«Я вважаю, що на даний момент не потрібно вирішувати реформу судів», - сказав він, додавши при цьому, що зараз Україні треба вирішити питання фінансування судів, провести реформування суддівського самоврядування та вирішити питання соціально-побутового забезпечення суддів.

Що стосується кардинальної перебудови, то, на переконання О.ПАСЕНЮКА, її треба вирішувати після внесення змін до Конституції. «Тобто я не кажу «стоп» судовій реформі, вона продовжуватиметься, але ті пропозиції, які зараз лунають, вони неможливі без внесення змін до Конституції», - додав він.

Водночас на уточнююче запитання Х.СЕВЕРИНСЕН, О.ПАСЕНЮК зауважив, що він вважає, що Україні не слід відмовлятися від часткового реформування судової системи. «Часткове реформування можна проводити, але із створенням нових судів треба почекати», - сказав О.ПАСЕНЮК.