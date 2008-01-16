Мінпраці пропонує вирішити демографічну проблему

Міністерство праці та соціальної політики України наполягатиме на розробці національної програми, спрямованої на вирішення демографічної проблеми. Про це повідомляє прес-служба Мінпраці.

Як наголосила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА, однією із стратегічних ліній програми “Український прорив: для людей, а не для політиків” є вирішення демографічної проблеми. Це означає, що держава повинна підтримувати молоді сім’ї, опікуватись майбутніми мамами.

Міністр нагадала, що бюджет нинішнього року передбачає значно вищі, порівняно з 2007 роком, розміри допомоги при народженні дитини. І ці виплати диференційовані – на першу дитину 12 тисяч 240 гривень, на другу - 25 тисяч, на третю та наступних - 50 тисяч. “Але, - як зазначає Л.ДЕНИСОВА, - сьогодні ми маємо задуматись і над тим, що виплачуємо кошти вже по, так би мовити, здійсненому факту, коли жінка народила дитину. Отже, Мінпраці буде наполягати на розробці національної програми, яка передбачатиме не тільки лікарський нагляд для майбутніх мам, які стали на облік у медичній консультації, а й підтримку жінок, котрі тільки розмірковують, чи зможуть вони собі дозволити народити і утримувати дитину”.

На переконання Л.ДЕНИСОВОЇ, це має бути національна програма, яка передбачатиме створення національних центрів здоров’я, розширення матеріальних джерел підтримки матері, зокрема, збільшення допомоги по вагітності та пологах.

Втім, сьогодні дехто піддає сумніву можливість здійснення виплат у таких значних розмірах - 50 тисяч гривень на дитину. Міністр праці та соціальної політики, коментуючи такі побоювання, зауважує, що виплата цих коштів - це не одноразова допомога у прямому її розумінні. “Тобто всі ці кошти не будуть виплачені одночасно, - сказала міністр. - Родина отримуватиме відповідні суми протягом трьох років. При народженні третьої дитини (і наступних) матері відразу виплачують 5 тисяч, а потім по 1 тис. 250 гривень в місяць. Якщо ж раптом батьки з тієї чи іншої причини відмовляться від малюка, то в цьому випадку гроші будуть зараховані на дитину, яка буде виховуватись чи в інтернатній установі чи усиновителями”.

Л.ДЕНИСОВА також зауважила, що у вирішенні демографічної проблеми Мінпраці налаштоване працювати спільно з Міністерством у справах сім`ї, молоді та спорту. Вона повідомила, що “Мінсім’ї сьогодні підготувало, на мою думку, перспективний законопроект, згідно з яким грошову допомогу при усиновленні дитини прирівняють до одноразової допомоги при народженні. Тобто українська сім’я отримає додатковий шанс виростити здорову дитину. І ми підтримуватимемо такі новації”.