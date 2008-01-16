Спрощений візовий режим для деяких українців стане реальністю вже у лютому
10:42, 16 січня 2008Права людини
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Польща пояснює затримку технічними проблемами
Міністерство закордонних справ оголосило про вихід на завершальний етап узгодження міжурядової українсько-польської угоди про малий прикордонний рух.
За проектом, спеціальний режим діятиме лише для мешканців 50-кілометрової зони обабіч кордону. Оскільки там серед громадян двох країн чимало родичів.
Наразі відповідні угоди вже підписані з Угорщиною і Словаччиною. Польща пояснює затримку з підписанням угоди технічними проблемами.
Нагадаємо, що з 1 січня західні сусіди України вступили у Шенгенську зону, після чого візовий контроль став більш прискіпливим. У лютому в Києві з робочим візитом перебуватиме прем’єр-міністр Польщі. Саме тоді і планується підписати договір про малий прикордонний рух.
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