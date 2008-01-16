Суд Тбілісі не задовольнив позови опозиції

Міський суд Тбілісі не задовольнив позови представників трьох кандидатів у Президенти Грузії з вимогою скасувати рішення ЦВК від 13 січня, що затвердила остаточні результати виборів, передає NEWSru. Як повідомили в середу представники міськсуду, судова інстанція Тбілісі кваліфікувала як ”безпідставні та неаргументовані” позови про анулювання результатів виборів, подані напередодні до міськсуду представниками лідера Лейбористської партії Шалви НАТЕЛАШВІЛІ, бізнесмена Бадрі ПАТАРКАЦІШВІЛІ та кандидата у Президенти від Національної ради опозиції (НР - радикальна опозиція) Левана ГАЧЕЧІЛАДЗЕ.

Засідання міськсуду, що обговорював ці позови, почалося у вівторок пізно ввечері і з перервами тривало до сьогоднішнього ранку. Міськсуд залишив у силі рішення ЦВК від 13 січня, що затвердило остаточні результати виборів.

Відповідно до підписаного членами ЦВК підсумкового протоколу, Михайло СААКАШВІЛІ набрав 53,47% голосів і вийшов переможцем вже в першому турі. Головний конкурент М.СААКАШВІЛІ - представник об`єднаної опозиції Л.ГАЧЕЧІЛАДЗЕ набрав 25,67%. Аркадій (Бадрі) ПАТАРКАЦІШВІЛІ одержав 7,1% голосів, Давид ГАМКРЕЛІДЗЕ - 4,05%, Ш.НАТЕЛАШВІЛІ - 7,11%, Георгій МАІСАШВІЛІ 0,78%, Ірина САРІШВІЛІ - 0,16%.

Опозиція звинувачує повторно обраного главу держави у фальсифікації результатів голосування. Міжнародні спостерігачі заявили, що в цілому процес носив демократичний і вільний характер.

М.СААКАШВІЛІ впевнений: минулі вибори є перемогою всієї Грузії, оскільки вони були найвільнішими і найдемократичнішими в історії країни. ”З цієї миті демократичним процесам у країні ніхто і ніщо не зможе перешкодити”, - пообіцяв він у неділю. Своїми головними завданнями на посту Президента М.СААКАШВІЛІ назвав подолання бідності та об`єднання країни.