Члени Нацради з телерадіомовлення зустрілися із представниками ПАРЄ

Члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення обговорили із співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН і Ренатою ВОЛЬВЕНД виконання Україною європейських вимог у сфері телерадіомовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Нацради Віталій ШЕВЧЕНКО за результатами зустрічі зі співдоповідачами ПАРЄ.

За його словами, у ході зустрічі члени Нацради підтвердили “готовність розвиватись в руслі європейських вимог”.

В.ШЕВЧЕНКО сказав, що Нацрада також підтверджує готовність брати участь у створенні суспільного мовлення в Україні. Крім цього, за словами В.ШЕВЧЕНКА, українське суспільство та українські журналісти на сьогоднішній день вже готові до процесів роздержавлення засобів масової інформації.

Також В.ШЕВЧЕНКО поінформував, що після зустрічі члени Нацради передали співдоповідачам ПАРЄ результати моніторингу роботи ЗМІ під час останньої виборчої кампанії до Верховної Ради.