Прес-залу Європарламенту присвоєно ім`я Політковської

Бюро Європейського парламенту присвоїло кільком будинкам та приміщенням Європарламенту імена визначних європейців, в тому числі прес-залу – ім’я російської журналістки Анни Політковської.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідно до ухваленого рішення, одна з будівель Європарламенту в Брюсселі отримає ім’я Віллі Брандта (канцлер Федеральної Республіки Німеччини в 1969-1974 роках), інша – Жозефа Анталла (прем’єр-міністра Угорщини в 1990-1993 роках).

Міст, що поєднує ці два будинки з будинком Альтьєро ШПІНЕЛЛІ, названо ім’ям Конрада Аденауера (канцлер ФРН у 1949-1963 роках).

Крім того, один із залів для прес-конференцій в приміщенні Європарламенту в Брюсселі отримав ім’я А.Політковської, вбитої у жовтні 2006 року в під’їзді власного будинку в Москві.