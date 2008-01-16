Чернігівським журналістам нав`язують темники

Чернігівська незалежна медіа-профспілка заявляє про спроби обласної державної адміністрації обмежити доступ журналістів до інформації.

Про це йдеться у заяві Чернігівської незалежної медіа-профспілки, текст якої має УНІАН.

У документі зазначається, що 14 січня Апарат Чернігівської облдержадміністрації, порушуючи норми демократії, не повідомив громадськість і не запросив журналістів на засідання колегії, що розглядала проект обласного бюджету на 2008 рік.

Натомість журналістам області та власним кореспондентам всеукраїнських видань запропонували так званий “брифінг” - прослухати виступ голови облдержадміністрації Володимира ХОМЕНКА та короткі доповнення начальників управлінь охорони здоров’я та освіти і науки, повідомляє профспілка.

Після цього В.ХОМЕНКО одразу закрив “брифінг”, подякував журналістам і не надав їм права поставити запитання. Таке тлумачення брифінгу новим керівництвом облдержадміністрації свідчить про нерозуміння свободи слова та завойованих українським народом ідеалів демократії, переконані чернігівські журналісти.

На їхню думку, “така форма “брифінгу”, де, по суті, журналістам нав’язали “темник” про найкращий проект обласного бюджету на 2008 рік і “виконання всіх соціальних ініціатив Президента в області”, свідчить про відверту зневагу до права громадськості мати повну інформацію про передумови, можливості і реальність проекту бюджету”.

Чернігівська незалежна медіа-профспілка розцінює обидва заходи облдержадміністрації без активної участі преси як намагання обмежити конституційні права на свободу слова і доступ до інформації.