Заручники системи

Як засвідчує практика, Україна має значні проблеми у сфері дотримання основних прав і свобод людини. Особливо часто порушуються права засуджених . Здебільшого це відбувається тому, що чинне кримінально – виконавче законодавство не тільки не відповідає міжнародним стандартам з прав людини, але й часто суперечить Конституції та законам України.

Фактично персонал українських в`язниць став заручником суперечливого, не відповідаючого європейським стандартам законодавства. Це призводить до порушення прав і законних інтересів засуджених, що, в свою чергу, викликає хвилю протестів серед засуджених.

Жертвами таких протестів можуть стати як засуджені, так і персонал. Чим вищий рівень професійної підготовки співробітників, тим більше вони здатні визначати проблеми і джерела небезпеки та застосовувати своєчасні превентивні заходи для зниження ризику. Постійна готовність персоналу бути уважними до стану особистих проблем засуджених і їх вміння встановлювати контакти при виникненні конфліктних ситуацій, професіоналізм при їх вирішенні виключають виникнення тих серйозних проблем в системі виконання покарань, які мають місце сьогодні.

Вирішення цих проблем стане можливим за наявності професійного та високоморального персоналу з належним рівнем матеріального забезпечення та правового і соціального захисту.

Система заробітної плати персоналу в`язниць є недосконалою. Її розміри залежать не тільки від державного фінансування, а в більшій частині своїй „від доброї волі” різного рангу начальників. Спостерігаються значні коливання (до 5 разів) в розмірі заробітної плати між начальниками і безпосередніми виконавцями.

Останньою Постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року „Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення...” зроблено спробу удосконалити систему заробітної плати персоналу кримінально-виконавчої служби, але за керівниками залишається право в межах асигнувань встановлювати надбавку за виконання особливо важливих завдань в розмірі 50% грошового забезпечення, при цьому не визначене саме поняття „виконання особливо важливих завдань”.

Частиною 2 Закону „Про державний бюджет України” внесено зміни до законодавчих актів, які регламентують порядок і умови соціального захисту працівників кримінально-виконавчої системи. Відповідно до статті 22 Закону України „Про міліцію” (а саме статтею цього закону гарантується соціальний захист осіб рядового і начальницького складу Державного департаменту України з питань виконання покарань) звужено об’єм соціальних гарантій в частині знижки по оплаті житлової площі, комунальних послуг. І це не зважаючи на те, що частиною 3 статті 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, а Конституційний Суд не один раз приймав рішення про недопустимість позбавляти соціальних гарантій у вигляді 50% знижки по оплаті за житло і комунальні послуги.

Оскільки від ефективності функціонування кримінально-виконавчої системи залежить суспільна безпека, саме громадяни повинні бути найбільше зацікавленими в тому, щоб персонал в`язниць якісно впливав на засудженого, а відповідно і на суспільне благополуччя. Адже вся діяльність персоналу повинна бути спрямована на повернення ув’язнених до суспільства після відбування покарань правослухняними громадянами.

Соціально незахищений, з невисокою заробітною платою, без перспективи кар’єрного росту працівник кримінально-виконавчої системи не здатний сформувати із злочинця таку особистість, яка б вела правослухняний спосіб життя, дотримувалась правових та інших соціальних норм держави і суспільства.

Через це потрібно консолідувати сили громадських організацій для вдосконалення законодавства у сфері відбування виконання покарань, правового і соціального захисту співробітників – як запоруки гарантування прав і законних інтересів засуджених.

Валентина Бадира, юрист благодійної організації „Чернігівський жіночий правозахисний центр”