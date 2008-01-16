Патаркацишвілі заочно арештували

Тбіліський міський суд засудив до двох місяців попереднього ув’язнення підприємця і колишнього кандидата в президенти Грузії Бадрі Патаркацишвілі. Про це журналістам повідомив адвокат Патаркацишвілі Шалва Шавгулідзе. За словами Шавгулідзе, адвокати мають намір оскаржити рішення суду протягом 48 годин. «Ми думаємо, що таке рішення міського суду є незаконним і безпідставним», – відзначив адвокат.

Патаркацишвілі звинувачується в змові з метою скинення державної влади, підготовці нападу на політичну посадову особу і підготовці терористичного акту.

Газета.ру