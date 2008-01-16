ПАРЄ може завершити моніторинг України

14:16, 16 січня 2008
Права людини
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Країна стає на "сталий режим демократії"

Заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ заявляє, що співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ Ханне СЕВЕРІНСЕН і Рената ВОЛЬВЕНД вважають можливим завершити моніторинг виконання Україною обов`язків і зобов`язань перед Радою Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента.

За словами О.ЧАЛОГО, доповідачі ПАРЄ сказали це під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Головний сигнал, що сьогодні і Х.СЕВЕРІНСЕН, і Р.ВОЛЬВЕНД вважають, що настав етап, коли Україна має право ставити питання про завершення моніторингового процесу і перехід до постмоніторингового періоду», - сказав він.

О.ЧАЛИЙ повідомив, що Президент дав доручення відповідним органам влади взяти під особливий контроль завершення виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи, які ще залишилися.

«Це буде жорсткий контроль, і я думаю, цей рік стане останнім роком, коли ПАРЄ здійснює процедуру моніторингу стосовно України», - додав він.

За словами О.ЧАЛОГО, цьому рішенню співдоповідачів сприяло проведення в Україні демократичних виборів та демократичне формування уряду, що свідчить про те, що «Україна крок за кроком стає на сталий режим демократії».

 

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