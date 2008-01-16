Наливайченко хоче, щоб створили антикорупційне бюро

Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО цілком підтримує ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про створення Національного антикорупційного бюро як єдиного державного органу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, це має бути «єдиний державний орган, але не з відомчими ознаками». Тобто цей орган повинен бути підпорядкований виключно Президентові України, водночас бюро має виявляти всі корупційні прояви державних службовців, у тому числі й правоохоронців, пояснив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас він зауважив, що до обговорення проекту закону про створення антикорупційного бюро цілком доцільно залучити громадські організації, що займаються правозахисною діяльністю.

Також В.НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував, що сьогодні мав зустріч зі співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ Ренатою ВОЛЬВЕНД та Ханне СЕВЕРІНСЕН, на якій, крім діяльності Служби безпеки у питаннях боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, оргзлочинністю та контрабандою, поінформував їх про свою позицію та позицію СБУ щодо створення Національного антикорупційного бюро саме у вищевикладеній концепції.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що представники ПАРЄ були задоволені зустріччю і висловили своє розуміння та підтримку викладених ініціатив.