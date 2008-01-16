Порушено кримінальну справу проти судді, яка покривала «злодія в законі»

За матеріалами співробітників Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Київській області, прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службове недбальство) проти одного з керівників Бориспільського міськрайсуду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України, у вересні 2007 року під головуванням цього судді відбулося слухання кримінальної справи за обвинуваченням у розбої та підробці документів трьох зловмисників. Серед них був і громадянин Грузії Різо КАТАМАДЗЕ, відомий у кримінальному світі як «злодій в законі» на прізвисько Різо. Як встановили оперативники УБОЗ, задовольнивши клопотання адвоката про звільнення підсудного на підписку про невиїзд, суддя не перевірив медичні документи про огляд лікарями Р.КАТАМАДЗЕ, не дослідив їх походження та не приєднав до матеріалів кримінальної справи. Всупереч ст. 262 Кримінально-процесуального кодексу України про обов’язкову участь підсудного у розгляді справи в суді першої інстанції, головуючий суддя розпочав слухання без участі Р.КАТАМАДЗЕ. Потім суддя оголосив про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування та зміну підсудному запобіжного заходу. Внаслідок цих дій «Різо» втік і нині оголошений в міжнародний розшук.

Загалом торік за матеріалами спецпідрозділів БОЗ викрито 35 злочинів, учинених працівниками судових органів.