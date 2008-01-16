Жителі прикордонних сіл продовжують блокувати пункти пропуску

Жителі прикордонних населених пунктів продовжують блокувати дороги біля міжнародних автомобільних пунктів пропуску «Краковець - Корчова» та «Рава-Руська - Гребенне» на українсько-польському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, під’їзд до пункту у Раві-Руській блокує майже 80 осіб.

Дорогу перед пунктом перетину «Краковець - Корчова» відучора заблоковано плитами з бетону та ланцюгами.

Учасники акцій протесту вимагають спростити режим видачі віз українцям та підписання угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею.

На дорозі перед пунктом пропуску «Краковець - Корчова» зараз перебуває майже 30 осіб.

Учасники акції протесту сподіваються, що змусять політиків двох країн прискорити підписання угоди про малий прикордонний рух, адже для багатьох з них головним сімейним бізнесом є перевезення алкоголю та цигарок через кордон. Раніше місцеві органи влади Львівської та Волинської області повідомляли, що майже 70 тис. жителів цих регіонів займаються таким бізнесом.

Крім того, учора перед Консульством Польщі у Львові українці встановили символічні прикордонні стовпи, обтягнуті колючим дротом, і викрикували «Європа без кордонів!» та «Ні - новій берлінській стіні!».

Як зазначив польській «Газеті Виборчій» керівник відділу віз Консульства у Львові Мірослав ГРИТА (Mirosław Gryta), кожного дня консульство обслуговується майже тисячу осіб, відмови у видачі віз становлять 2-4% від поданих заяв.

У свою чергу, речник Міністерства закордонних справ Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКІ (Piotr Paszkowski) повідомив, що МЗС працює над угодою про малий прикордонний рух з Україною.

«Український проект умови ми не могли прийняти. Робота над угодою триває, вимагає багатьох узгоджень. Сьогодні проходить засідання міжнародної комісії. Однією із проблем у справі є шкала прикордонного руху. Прогнозуємо, що після впровадження угоди про малий прикордонний рух спеціальні вставки до паспортів треба буде видати майже 700 тис. осіб», - сказав П.ПАШКОВСЬКІ.

За його словами, Польща не може порушити Шенгенську угоду і впустити на свою територію мільйон осіб.

Підписання угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею заплановано підписати у лютому цього року. Згідно з угодою, жителі прикордонних регіонів у 30- та 50-тикілометровій зоні зможуть перетинати кордони без візи.