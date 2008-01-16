За тиждень суди відібрали права у 4 тисяч водіїв

Починаючи з 10 січня по 10 лютого підрозділами ДАІ України проводиться широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання автошляхів України.

За 6 діб проведеної спецоперації за складеними протоколами ДАІ судами позбавлено прав керування транспортними засобами 4 тис. 305 водіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Олександр САВЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, він підтвердив, що в МВС існує розпорядження на проведення широкомасштабних заходів на дорогах України.

«Розпорядження існує… Воно, напевно, не зовсім офіційне, щоб залучити більше працівників підрозділів міліції, щоб створити таку ситуацію (на дорогах), щоб порушувати (правила дорожнього руху) було неефективно», - сказав О.САВЧЕНКО.

При цьому він зауважив, що із майже 170 тис. зафіксованих порушень було складено та передано на розгляд судів 31 тис. протоколів за порушення, які безпосередньо є причиною ДТП.

О.САВЧЕНКО поінформував, що для ефективного проведення вказаних заходів створені мобільні групи оперативного реагування, основні зусилля яких спрямовуються на виявлення тих порушень правил, що можуть спричинити тяжкі наслідки. При цьому ним було зазначено, що відпрацюваннями ДАІ охоплені не лише обласні центри, великі міста та магістральні шляхи, а й райцентри, автодороги місцевого значення.

Таким чином, загалом в державі, як у свою чергу поінформував присутній на прес-конференцій начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ, цілодобово працює понад 6 тис. працівників ДАІ. Вони несуть службу на 157 постах та 10762 маршрутах патрулювання.

За рахунок цього, майже на 73% підвищено щільність перекриття вулично-дорожньої мережі (у звичайному режимі роботи було задіяно 4,5 тис. працівників ДАІ).

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, групи швидкого реагування укомплектовані та працюють за екстериторіальним принципом.

Всі групи забезпечені у повному обсязі паливно-мастильними матеріалами, технічними засобами. Також відпрацьована взаємодія з судами на рівні керівників управлінь органів внутрішніх справ для того, щоб складені протоколи за грубі порушення «потрапляли на розгляд судів за «гарячими» слідами

Продовжуючи тему, начальник ДАІ надав інформацію, що за вказаний період роботи було виявлено 7 тис. 633 факти керування транспортними засобами в нетверезому стані. Причому 79 фактів керування в нетверезому стані – водії, які забезпечують пасажирські перевезення.

Разом з тим працівниками ДАІ було виявлено 22 тис. 199 фактів створення аварійної ситуації на вулицях та автошляхах.

Що стосується судів, то ними було винесено 8 тис. 877 постанов про накладення штрафу на водіїв-порушників. Ще майже 11 тис. справ залишаються в судах на розгляді.

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, по завершенню місячника в подальшому планується створити на постійній основі групи швидкого реагування ДАІ, які будуть обладнані новою транспортною технікою, іншими засобами та отримуватимуть дещо більшу зарплату на відміну від своїх колег, оскільки працюватимуть на відстані від своїх домівок.

Коментуючи ситуацію на дорогах України, керівник ДДАІ нагадав, що минулого року внаслідок ДТП в Україні загинули 9 тис. 481 людина і майже 78 тис. людей отримали травми.

«Такого скачка росту аварійності Україна не знала, принаймні, 26 років як я працюю в МВС», - сказав С.КОЛОМІЄЦЬ.

У свою чергу, продовжуючи тему, О.САВЧЕНКО сказав, «маючи всі законні підстави, ДАІ дещо самоусунулася (від виконання своїх службових обов’язків - УНІАН). Це моя особиста думка». Він не виключив, що однією з причин такої бездіяльності стало пом’якшення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

А тому, як він зауважив, «ми сьогодні намагаємося довести порушникам, що є наше право застосовувати заходи до них».

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, яке стосувалося наявності фактів вилучення посвідчень водія співробітниками міліції без рішення суду, О.САВЧЕНКО зазначив, що працівники МВС мають таке робити до вирішення питання в суді, зокрема, при цьому він послався на ст. 260 Кодексу про адміністративні правопорушення.

О.САВЧЕНКО пояснив, що сьогодні права можуть вилучатися відповідно до існуючого законодавства за керування транспортним засобом у нетверезому стані, порушення проїзду залізничних переїздів, зникнення з місця ДТП, створення аварійної ситуації.