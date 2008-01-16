Яценюк: Для зміни Конституції потрібен консенсус

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що зміни до Конституції України можуть бути внесені тільки на основі консенсусу між політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на конференції «Європейський демократичний доробок та розвиток виборчого законодавства в Україні» у Києві.

За його словами, Конституція не може змінюватись під якусь політичну силу чи політичну ситуацію. «Це (Конституція) - священа корова», - сказав голова ВР.

При цьому він наголосив, що ініціатива Президента України створити Національну конституційну раду для напрацювання нової Конституції є дуже важливим і виваженим кроком.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, беручи участь у роботі цієї ради, різні політичні сили зможуть висловити свої позиції з відповдіного питання, а сама рада стане ”гарним майданчиком” для пошуку консенсусу між різними політичними гравцями.