За заклики до збройного повстання одесита засудили до 4 років

У Києві до 4 років позбавлення волі засуджено громадянина, який закликав до збройного повстання.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ у м. Києві, наприкінці грудня минулого року Печерський районний суд м. Києва виніс вирок у справі мешканця Одеської області за вчинення посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України).

Суд визнав цього громадянина винним у розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, поєднаних з розпалюванням національної та релігійної ворожнечі.

43-річний зловмисник за допомогою електронної та копіювальної техніки в одному з комп’ютерних клубів м. Києва виготовив близько 7 тисяч листівок та брошур від імені неіснуючої організації - Російської Православно-монархічної партії (бойової). Самвидавівську продукцію він розповсюджував у різних районах столиці в місцях масового скупчення людей (біля центрального залізничного вокзалу, на Арсенальній площі).

У так званих ”революційних” творіннях із гучними назвами: ”Киев собираются отравить диоксином”, ”Украинская матрица перезагрузка”, ”Еврейский фашизм”, ”Сионизм против человечества”, ”Выбор-2006 межу Спасителем и Антихристом”, ”Терновый венец России” тощо автор закликав до знищення незалежності України, до збройного повстання з метою зміни меж території та державного кордону України шляхом об’єднання з Білоруссю та Росією в єдиний монархічний союз. Всі самвидавівські твори закликали до збройного повстання та до фізичного знищення при цьому осіб єврейської національності.

Громадяни, які стали свідками розповсюдження листівок, повідомили про цей факт у Службу безпеки України. Співробітниками СБУ особу “агітатора” було встановлено і затримано.

На суді він повністю визнав свою провину, і зважаючи на щире каяття підсудного, йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки з відстрочкою виконання покарання, якщо він протягом 2 років не вчинить нового злочину.