У грудні на телебаченні поменшало ”джинси”

Компанія «Енергоатом» найчастіше фігурує у матеріалах, які були зроблені з порушеннями стандартів актуальності, значущості та збалансованості, але показані в основних випусках новин загальнонаціональних телеканалів протягом грудня. Найбільше таких матеріалів було у «Підсумках» на ТРК «Ера». Серед ведучих найбільше матеріалів з порушенням стандартів подала до ефіру Олена Фроляк з ICTV.

Такими є висновки 4 незалежних експертів: Наталії Лигачової («Телекритика»), Вікторії Сюмар («Інститут масової інформації»), Тараса Шевченка («Інститут медіа-права») та Віталія Максимова («Дело»).

Експерти дійшли цих висновків за результатами моніторингу теленовин, що його проводить журналістська ініціатива «Не продаємося!», метою якої є викорінення замовних матеріалів на телебаченні.

З 20 матеріалів, де експерти одноголосно зафіксували явні порушення стандартів актуальності, значущості та збалансованості, 8 стосувалися «Енергоатому».

Про кого матеріал - Скільки було показано

Енергоатом 8

Борис 2

Престиж 1

Датагруп 1

Київський завод шампанських вин 1

Віннер Форд 1

Броварська райдержадміністрація 1

АТБ 1

Оранта 1

Акса 1

Держкомінформ 1

Канівський маслосирзавод 1

«Енергоатом» вже другий місяць поспіль займає це не дуже почесне перше місце. Нове керівництво компанії має розуміти, що купувати новини є грубим порушенням законів», – сказав Тарас Шевченко.

9 таких сумнівних матеріалів були показані у «Підсумках» на «Ері».

Новини Кількість сумнівних матеріалів

Підсумки на Ері о 23:00 9

Факти на ICTV о 18:45 7

ТСН на 1+1 о 19:30 1

Вчасно на НТН о 19:00 1

Новини на Першому національному о 21:00 1

Репортер на Новому о 19:00 1

Вікна на СТБ о 22:00 0

Час на 5 каналі о 21:00 0

24 години на Тонісі о 20:30 0

Подробности на Інтері о 20:00 0

События на Україні о 20:00 0

«Позитивною тенденцією, яка є наслідком у тому числі і нашої ініціативи, є зменшення кількості сумнівних матеріалів на українському телебаченні загалом. Нагадаю, у листопаді їх було 26. Нині – 20, і ця цифра переважно є доробком двох каналів. На інших каналах корупція або зникла, або стає справді поодиноким явищем», - сказала Вікторія Сюмар.

Серед ведучих 6 сумнівних матеріалів подала до ефіру Олена Фроляк.

Ведучі Кількість сумнівних матеріалів

Олена Фроляк 6

Марина Мазурак 5

Руслан Поліщук 4

Ілона Довгань-Віталій Гайдукевич 1

Іванна Найда 1

Ростислав Сухачов 1

Віктор Сорока 1

Володимир Павлюк 1

«Ми вперше оприлюднюємо антирейтинг ведучих. Не для того, щоб принизити колег, яких фактично використовують для брудної роботи, а щоб підкреслити велику відповідальність, яку несуть обличчя каналів», - зауважив Віталій Максимов.

«Якщо журналісти і ведучі спільно будуть вести діалог зі своїми менеджерами, корупція в новинах в Україні зникне як явище. На мою думку, власники ЗМІ до цього готові», - зауважила Наталія Лигачова.

Кампанія проти замовних матеріалів «Не продаємося!» стартувала на початку листопада, коли кілька десятків телеведучих, редакторів та кореспондентів телеканалів зобов’язалися не подавати такі матеріали до ефіру.

«Не продаємося!» запровадила щоденний моніторинг основних випусків новин 11 загальнонаціональних каналів. Метою моніторингу є виявлення замовних матеріалів та оприлюднення інформації про замовників та виконавців.

Телекритика