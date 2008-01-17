Українські виборці голосують за ”кота в мішку”

Україна має переглянути свою виборчу систему, де б ширше були представлені інтереси регіонів. Таку думку висловив у Києві під час міжнародної конференції голова Венеціанської комісії, дорадчого органу Ради Європи Ян ГЕЛЬҐЕСЕН, повідомляє “Німецька хвиля”.

На його думку, пропорційна виборча система, яка нині діє в Україні, має чимало недоліків. Я.ГЕЛЬҐЕСЕН переконаний, що люди, голосуючи за ту чи іншу політичну силу, не бачать тих, хто реально представлятиме у парламенті інтереси їх регіону.

«Треба надати більше пріоритету регіонам, щоб ті, кого люди вибирають, несли персональну відповідальність за свої обіцянки», - сказав голова Венеціанської комісії.

Також Я.ГЕЛЬҐЕСЕН наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення Верховною Радою виборчого кодексу, який допоможе уникнути конфліктів під час наступних виборів. Представник Венеціанської комісії також вважає позитивним те, що всі політичні сили досягли консенсусу щодо прийняття цього необхідного для України документу.