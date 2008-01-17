Грузинській опозиції не дозволили мітингувати в центрі Тбілісі

Мерія Тбілісі не дала дозволу партіям, які входять у Національну раду опозиції, на проведення з 19 по 21 січня в центрі Тбілісі мітингів і маніфестацій.

Як передає ІТАР-ТАРС, в обнародуваному сьогодні повідомленні мерії наголошується, що місця проведення акції, заплановані опозицією, співпадають з місцем проведення церемонії інавгурації, ”тому мерія не зможе забезпечити передбачені законом умови для організації та проведення маніфестацій”.

Мерія нагадала організаторам акції, що ”особи, які порушили правила організації і проведення зборів або маніфестації, будуть покарані відповідно до законодавства Грузії”. Йдеться про великі грошові штрафи, а в ряді випадків - адміністративні арешті строком до 30 днів.