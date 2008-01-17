В 2007 році світ став менш вільним

У 2007 році світ став менш вільним.

Як передає Рейтер, про це йдеться в щорічному дослідженні правозахисної організації Freedom House.

За оцінками Freedom House, у 2007 році політичні права й громадянські свободи ущемлялися в одній п`ятій країн світу, зокрема, в ряді ключових із політичної точки зору держав, включаючи Росію й Пакистан.

”Підсумки цього року демонструють серйозну стурбованість погіршенням у галузі свобод у всьому світі”, - сказав директор відділу досліджень у Freedom House Арч ПАДДІНГТОН.

У 2007 році Freedom House, як і в 2006 році, назвав ”вільними” 90 країн, на частку яких припадає 46% населення планети.

Проте, не зважаючи на те, що їх число не змінилося порівняно з попереднім роком, велика кількість країн, віднесених до ”частково вільних” або ”невільних” продемонстрували значний відступ від демократичних принципів у 2007 році, йдеться в дослідженні.

У 38 країнах, зокрема в Південній Азії, на Близькому Сході й на території колишнього СРСР, спостерігалися ознаки обмеження свобод. Лише в 10 державах, включаючи Таїланд і Того, відбулися позитивні зміни, йдеться в доповіді Freedom House.

Погіршення було особливе помітним в автократіях, орієнтованих на ринкову економіку, й країнах із великими запасами енергоносіїв і диктаторською владою, зокрема в Росії, Ірані, Венесуелі та Китаї, йдеться в дослідженні.

”Особливо помітно в Росії та Китаї, але також і в інших частинах світу, що уряди намагаються використовувати силу ринку, одночасно зберігаючи закриті політичні системи”, - йдеться в доповіді Freedom House.

Крім того, Freedom House стурбована ”істотним відступом” від свобод у Грузії, де в листопаді було введено надзвичайний стан.

Відступ назад відбувся і в трьох значущих країнах арабського Близького Сходу: Єгипті, Лівані та Сирії, а також на території Палестинської автономії, йдеться в дослідженні.

Маніпулювання етнічними конфліктами в політичних цілях призвело до зменшення політичних прав і громадянських свобод у країнах Африки, таких як Кенія та Республіка Конго.

Китай і Пакистан, на думку Freedom House, належать до ”невільних” країн. У класифікації цієї організації вони опинилися трохи вище держав, ситуацію в яких вона вважає ”гіршою із гірших” із точки зору політичних прав і громадянських свобод: Куби, Північної Кореї, Туркменії, Узбекистану, Лівії, Судану, М’янми та Сомалі.