Моніторинг ПАРЄ має тривати, поки не почнуть виконуватися рішення судів

Моніторинг ПАРЄ в Україні має тривати доти, поки виконання рішень як національних судів, так і Європейського суду з прав людини стане нормою життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, про це Омбудсман наголосила під час зустрічі зі Співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ренате ВОЛЬВЕНД і Ханне СЕВЕРІНСЕН, які відвідали нашу країну в рамках підготовки чергової доповіді про виконання Україною зобов`язань перед Радою Європи.

“Багато проблем у цій та інших сферах українського суспільства тільки загострилися за минулий період, що є наслідком політико-правової кризи в Україні. Не випадково 2007 року кількість звернень наших співвітчизників до Уповноваженого з прав людини зросла на 45 відсотків. Як і раніше, переважають скарги щодо порушення права на справедливий судовий захист. Тому на часі невідкладне здійснення судової реформи”. – говориться в повідомленні прес-служби. Головною метою омбудсманів усіх країн, підкреслила Н.КАРПАЧОВА, є консолідація зусиль щодо моніторингового контролю за виконанням рішень Євросуду відповідно до рекомендацій Ради старійшин ПАРЄ. Ця тема докладно обговорювалася нещодавно в офісі Омбудсмана України на «круглому столі», де брав участь Урядовий Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Юрій ЗАЙЦЕВ. “Нам важливо не доводити конфлікти до тієї стадії, коли люди вимушені звертатися за справедливістю до Страсбурга, а вирішувати правові спори за законом і по совісті в Україні, - зауважила Н.КАРПАЧОВА. - Але надто сильна інерція протидії. Наприклад, тільки-но розгорнувся етап формування адміністративної юстиції, як почалися спроби знищити її перші паростки, чого не можна допускати”.

За її словами, гостре політичне протиборство супроводжує конституційну реформу, на завершенні якої наполягає ПАРЄ. “Отож співдоповідачі Моніторингового комітету виявили особливий інтерес до того, як оцінює і прогнозує цей незворотний процес Н.КАРПАЧОВА, - зазначає прес-служба. В жодному випадку, зауважила Омбудсман, не можна звужувати гарантовані конституційні права і свободи. “Якщо це все ж станеться, то спірні питання має розглядати Конституційний Суд, який нарешті розпочав роботу”, - додала вона. В бесіді Уповноваженого зі співдоповідачами були порушені також проблеми, пов`язані з конституційними правами ув’язнених – на життя, здоров`я, особисту недоторканність.