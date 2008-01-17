Профільний комітет просить ВР прийняти закон про Голодомор

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-33 років в Україні).

Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України, законопроект (реєстр. №1143) визначений Президентом України як невідкладний для позачергового розгляду парламентом.

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, доповнивши його новою статтею 4421 ”Публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як факту геноциду українського народу та Голокосту як факту геноциду єврейського народу”. Передбачається, що публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як факту геноциду українського народу та Голокосту як факту геноциду єврейського народу, а так само виготовлення і розповсюдження матеріалів з таким запереченням каратиметься штрафом у розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років. Ті самі дії, вчинені службовими особами або повторно, каратимуться позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Змінами до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України передбачається встановити, що досудове слідство щодо справ про злочини, передбачені статтею 4421 Кримінального кодексу України, провадитиметься слідчими органів Служби безпеки України.

Президент України вважає, що прийняття Закону України ”Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України”, особливо напередодні 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, сприятиме утвердженню в суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів насильства, недопущенню руйнування соціальних основ українського народу, його вікових традицій, духовної культури і етнічної самобутності, захисту репутації та прав осіб, постраждалих від Голодомору 1932-1933 років в Україні та від Голокосту, а також підвищенню авторитету України на міжнародній арені, визнанню міжнародною спільнотою Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Під час обговорення члени комітету висловили до проекту низку зауважень. Зокрема, народні депутати з фракції Партії регіонів звертали увагу на те, що у світовій юридичній практиці немає кримінальної відповідальності за публічне висловлення громадян. На їхню думку, прийняття такої норми значно звужуватиме поняття свобод і прав громадян. Вони також висловлювали сумніви у величині міри відповідальності, вважаючи її ”дещо жорсткою”.

Народний депутат Володимир МОЙСИК, який доповідав про законопроект на засіданні комітету, зазначив, що внесений законопроект не суперечить Конституції України. При цьому він послався на третю частину статті 34 Конституції України, згідно з якою ”Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам”. За його словами, у даному випадку йдеться про обмеження прав в інтересах національної безпеки.

В.МОЙСИК також послався на законодавство більш як десяти європейських держав, яке передбачає кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голокосту.

Члени Комітету за підсумками голосування ухвалили рішення рекомендувати парламенту прийняти проект закону проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-33 років в Україні) у першому читанні.