КВУ пропонує реформувати виборче законодавство

Всеукраїнська громадська організація “Комітет виборців України” розробила ряд пропозицій щодо реформування виборчого законодавства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КВУ, позицію організації з цього питання під час роботи міжнародної конференції «Європейський демократичний доробок та розвиток виборчого законодавства України», яка проходить в Києві, озвучив голова правління Комітету виборців України Ігор ПОПОВ.

Він зазначив, що чинне законодавство про вибори і референдуми багато в чому не відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам, не забезпечує потреб організаторів виборів, суб’єктів виборчого процесу та власне виборців.

“Косметичні зміни законодавства перед кожними наступними виборами частково вирішують нагальні проблеми, проте актуальними залишаються системні зміни”, - зазначив І.ПОПОВ.

За його словами, розрізнені та суперечливі виборчі закони України мають бути уніфіковані й об’єднані в єдиний виборчий кодекс, котрий має складатися з загальної частини – однакової для всіх видів виборів, а також спеціальної – унікальної для кожного виду виборів і референдумів.

КВУ рекомендує запровадити вибори до Верховної Ради України за відкритими регіональними списками, що сприятиме вирішенню проблем надмірної централізації партій, узурпації влади вузьким колом партійного керівництва, закритого складання списків кандидатів, відсутності взаємозв’язку між депутатами та виборцями.

Також КВУ рекомендує проводити вибори депутатів місцевих рад за різними системами: обласних та міських рад обласних центрів – за пропорційною системою відкритих списків, інших місцевих рад – за мажоритарною системою. До того ж вибори до різних органів влади повинні бути розведені в часі. Одночасне проведення виборів до різних органів влади значно ускладнює їх організацію та зменшує контроль, вважають у КВУ.

Крім того, експерти КВУ наголошують, що органи державної влади мають забезпечити виконання закону про Державний реєстр виборців, а Центральна виборча комісія повинна провести відкритий тендер з розробки відповідного програмного забезпечення. За словами І.ПОПОВА, упорядкування реєстру виборців має бути завершене до кінця 2008 р.

У Комітеті виборців також вважають, що необхідно скасувати законодавчу норму про використання даних прикордонної служби для виключення виборця зі списку виборців на дільниці, оскільки, як показує практика, цю норму виконати практично неможливо.

Фахівці Комітету виборців також пропонують зміни щодо ведення агітаційної кампанії.

Зокрема, на їхнє переконання, доцільно виключити з законодавства положення про компенсацію з державного бюджету витрат політичним партіям, пов’язаних з рекламою на телебаченні та біг-бордах. “Дана реклама є дуже дорогою і часто містить недостовірну інформацію та вводить в оману виборців. Партії повинні вести безпосередній діалог з виборцями, а не обмежуватись лише рекламою за державний кошт”, - наголошують у КВУ.

Крім того, в Комітеті вважають, що Центральна виборча комісія повинна формуватися з фахівців, відібраних за професійними, а не за політичними критеріями, що зробить її незалежним органом, який організує виборчі процеси, а не заручником політичних інтриг.

У свою чергу, окружні та дільничні комісії мають формуватися з професіоналів, що пройшли відповідну сертифікацію. Зарплата членів виборчих комісій повинна бути суттєво підвищена. В КВУ наголошують на необхідності створення кадрового резерву для членів окружних виборчих комісій.

Що стосується підрахунку голосів, то за словами І.ПОПОВА, ця процедура вимагає від членів комісій здіснення діяльності, яка перевищує їхні фізичні можливості. Відтак пропонується розглянути доцільність впровадження централізованого підрахунку голосів в окружних виборчих комісіях, а дільничні виборчі комісії мають лише забезпечити процес голосування. Підрахунок мають проводити спеціально навчені фахівці під пильним контролем суб’єктів виборчого процесу, громадськості та ЗМІ.

Крім того, фахівці КВУ вважають за доцільне дозволити громадянам України, які перебувають за кордоном, голосувати за допомогою пошти в межах країни перебування або дозволити голосування протягом 10 днів до дня виборів, із виконанням відповідних заходів контролю.