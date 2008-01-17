У Чигирині зруйнували пам`ятник жертвам Голодомору

10:22, 17 січня 2008
Права людини
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Вандалів шукають

У Чигирині  невідомі злочинці звалили пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 років.   

Мармуровий хрест на кам`яному постаменті було встановлено кілька років тому на виїзді з Чигирина.  Як повідомляють у міській раді Чигирина, пам`ятний знак було потрощено на дрібні шматки.

За фактом вандалізму порушено кримінальну справу. Особи зловмисників встановлюються. Зараз представники міської влади вже замовили виготовлення копії зруйнованого пам`ятного знаку.

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